Минус два Аллигатора за полчаса. На Херсонщине ВСУ уничтожили вертолеты РФ
24 октября в Бериславском районе Херсонщины украинские военные сбили сразу два российских вертолета Ка-52.
Сообщается, что вражеские вертолеты были сбиты за полчаса — с 13:00 до 13:30. Их уничтожили подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования Юг Воздушных сил.
Справка. Боевой вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.
Напомним, что вчера, 25 октября, на Юге морпех уничтожил российский боевой вертолет К-52 Аллигатор из пулемета.
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Джерело: Воздушные Силы ВС Украины