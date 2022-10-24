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Факты / Україна

Минус два Аллигатора за полчаса. На Херсонщине ВСУ уничтожили вертолеты РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Минус два Аллигатора за полчаса. На Херсонщине ВСУ уничтожили вертолеты РФ
Фото: Depositphotos

24 октября в Бериславском районе Херсонщины украинские военные сбили сразу два российских вертолета Ка-52.

Сообщается, что вражеские вертолеты были сбиты за полчаса — с 13:00 до 13:30. Их уничтожили подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования Юг Воздушных сил.

Справка. Боевой вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Напомним, что вчера, 25 октября, на Юге морпех уничтожил российский боевой вертолет К-52 Аллигатор из пулемета.

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Джерело:  Воздушные Силы ВС Украины

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