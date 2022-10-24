Минус два Аллигатора за полчаса. На Херсонщине ВСУ уничтожили вертолеты РФ

Октябрь, 24 в 16:47

24 октября в Бериславском районе Херсонщины украинские военные сбили сразу два российских вертолета Ка-52.

Сообщается, что вражеские вертолеты были сбиты за полчаса — с 13:00 до 13:30. Их уничтожили подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования Юг Воздушных сил.

Справка. Боевой вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Напомним, что вчера, 25 октября, на Юге морпех уничтожил российский боевой вертолет К-52 Аллигатор из пулемета.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: Воздушные Силы ВС Украины