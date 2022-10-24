Мінус два Алігатори за пів години. На Херсонщині ЗСУ знищили вертольоти РФ
24 жовтня у Бериславському районі Херсонщини українські військові збили одразу два російські вертольоти Ка-52.
Повідомляється, що ворожі гвинтокрили було збито за пів години – з 13:00 до 13:30. Їх знищили підрозділи Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування Південь Повітряних сил.
Довідка. Бойовий гелікоптер Ка-52 Алігатор випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.
Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, на Півдні морпіх знищив російський бойовий вертоліт К-52 Алігатор із кулемета.
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Джерело: Повітряні Сили ЗС України