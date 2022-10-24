Октябрь, 24 в 9:07

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, некоторые уже пересекли предел неприкосновенного запаса. Именно поэтому оккупанты все больше бьют по Украине иранскими дронами-камикадзе.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, террор иранскими дронами может длиться еще долго, поскольку россияне постоянно их закупают.

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Ракет в России, в частности крылатых, остается меньше. К примеру, Искандеров осталось около 13%. Ракет типа Калибр-ПЛ, Калибр-НК остается еще около 43%. Чуть больше ракет Х-101 и Х-555 – около 45%.

– Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет неприкосновенный запас (НЗ). По Искандерам Россия уже давно прошла НЗ, но по Калибрам и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм, — подчеркнул Буданов.

По его словам, именно из-за нехватки ракет и из-за их невысокой эффективности, а иногда и неточности, оккупанты вынуждены использовать иранские дроны.

– Это Mohajer-6, который в принципе никак себя здесь не показал, и Shahed-136. Вот Шахед они массово здесь применяют, – заметил глава ГУР.

По состоянию на 22 октября армия РФ применила против Украины около 330 Shahed-136. Из них – 222 удалось сбить, рассказал Буданов.

Начальник ГУР Минобороны подчеркнул, что 30% дронов все же долетают до своих целей.

– Одна партия иранских дронов-камикадзе – это около 300 единиц. Они заказали почти 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия ушла. Вы же должны понимать, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется, 70% – сбиты, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что РФ все чаще использует дроны-камикадзе, потому что у нее заканчиваются ракеты.

Фото: Кирило Тимошенко