Жовтень, 24 в 9:07

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що у Росії закінчуються високоточні ракети, деякі вже перетнули межу недоторканого запасу. Саме тому окупанти дедалі більше б’ють по Україні іранськими дронами-камікадзе.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, терор іранськими дронами може тривати ще довго, адже росіяни постійно їх закуповують.

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Ракет в Росії, зокрема крилатих, лишається дедалі менше. Наприклад, Іскандерів лишилося близько 13%. Ракет типу Калібр-ПЛ, Калібр-НК – лишається ще близько 43%. Трохи більше ракет Х-101 та Х-555 – близько 45%.

– Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас (НЗ). В Іскандерах Росія вже давно пройшла НЗ, але в Калібрах і Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм, – наголосив Буданов.

За його словами, саме через нестачу ракет та через їхню невисоку ефективність, а подекуди і точність, окупанти змушені використовувати іранські дрони.

– Це Mohajer-6, який в принципі ніяк себе тут не показав, і Shahed-136. От Шахед вони масово тут застосовують, – зауважив очільник ГУР.

Станом на 22 жовтня армія РФ застосувала проти України близько 330 Shahed-136. З них – 222 вдалося збити, розповів Буданов.

Начальник ГУР Міноборони наголосив, що 30% дронів долітають до своїх цілей.

– Одна партія іранських дронів-камікадзе – це близько 300 одиниць. Вони замовили майже 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити. Тому тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО в принципі справляється, 70% – збиті, – наголосив Кирило Буданов.

Раніше у розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що РФ дедалі частіше використовує дрони-камікадзе, бо в неї закінчуються ракети.

Фото: Кирило Тимошенко