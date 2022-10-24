Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Якщо армія Білорусі підтримає російське угруповання, ми відповімо – звернення Генштабу

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Якщо армія Білорусі підтримає російське угруповання, ми відповімо – звернення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна відповість, якщо армія Білорусі підтримає російську агресію.

У цьому запевнив Генеральний штаб Збройних сил України білоруський народ у відеозверненні.

Зараз дивляться

– Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, Україна відповість. Відповість так само жорстко, як відповідає всім окупантам на території України, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Українська сторона попереджає, що застосує весь арсенал озброєння для ударів по військових об’єктах на території Білорусі, хоч і не хоче цього робити.

– Ми не хочемо цього. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу до війни проти України, що є злочином згідно з конституцією Білорусі та норм міжнародного права, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Україна закликала народ Білорусі не розділяти відповідальність за військові злочини, які вже здійснила російська армія в Україні.

– Шановні білоруські військовослужбовці, не дайте своєму нелегітимному диктатору втягнути вас у геноцидну війну Путіна проти України. Ставки високі. Ваші життя під загрозою, – попередили в Генштабі ЗСУ.

24 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що впродовж жовтня в Білорусі триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Зокрема, створені спеціальні групи при місцевих органах виконавчої влади Білорусі перевіряють та уточнюють інформацію про потенційних призовників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка