Якщо армія Білорусі підтримає російське угруповання, ми відповімо – звернення Генштабу

Жовтень, 24 в 11:34

Україна відповість, якщо армія Білорусі підтримає російську агресію.

У цьому запевнив Генеральний штаб Збройних сил України білоруський народ у відеозверненні.

Dear Belarusian servicemen, don’t let your illegitimate dictator drag you into putin’s genocidal war against Ukraine.

The stakes are high.

Your lives are at stake. pic.twitter.com/AN8CxrwNDf — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2022

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– Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, Україна відповість. Відповість так само жорстко, як відповідає всім окупантам на території України, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Українська сторона попереджає, що застосує весь арсенал озброєння для ударів по військових об’єктах на території Білорусі, хоч і не хоче цього робити.

– Ми не хочемо цього. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу до війни проти України, що є злочином згідно з конституцією Білорусі та норм міжнародного права, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Україна закликала народ Білорусі не розділяти відповідальність за військові злочини, які вже здійснила російська армія в Україні.

– Шановні білоруські військовослужбовці, не дайте своєму нелегітимному диктатору втягнути вас у геноцидну війну Путіна проти України. Ставки високі. Ваші життя під загрозою, – попередили в Генштабі ЗСУ.

24 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що впродовж жовтня в Білорусі триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Зокрема, створені спеціальні групи при місцевих органах виконавчої влади Білорусі перевіряють та уточнюють інформацію про потенційних призовників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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