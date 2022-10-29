Октябрь, 29 в 1:03

Украинские военнослужащие из спецподразделения Хорт ликвидировали заместителя начальника штаба наемников российской частной военной кампании Вагнера.

Об этом Спецподразделение Хорт сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что российский наемник был ликвидирован во время выполнения боевого задания, когда бойцы украинского спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков ЧВК Вагнера.

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— Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба. Кроме того, наши защитники затрофеили оружие этого самого мертвого оккупанта — АК-12 (на фото). Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские наемники возвели почти двухкилометровую “линию Вагнера” возле города Горное, что на Луганщине. Таким образом вагнеровцы пытаются установить вторую линию обороны.

Впрочем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ЧВК Вагнер не успеет ее завершить.