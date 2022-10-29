Жовтень, 29 в 1:03

Українські військовослужбовці зі спецпідрозділу Хорт ліквідували заступника начальника штабу найманців російської приватної військової кампанії Вагнера.

Про це Спецпідрозділ Хорт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що російського найманця було ліквідовано під час виконання бойового завдання, коли бійці українського спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК Вагнера.

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– Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу. Окрім того, наші захисники затрофеїли зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12 (на фото). Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські найманці звели майже двокілометрову “лінію Вагнера” біля міста Гірське, що на Луганщині. Таким чином вагнерівці намагаються встановити другу лінію оборони.

Втім очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ПВК Вагнер не встигне її завершити.