Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Спецпідрозділ Хорт ліквідував заступника начштабу ПВК Вагнер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Спецпідрозділ Хорт ліквідував заступника начштабу ПВК Вагнер
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці зі спецпідрозділу Хорт ліквідували заступника начальника штабу найманців російської приватної військової кампанії Вагнера.

Про це Спецпідрозділ Хорт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що російського найманця було ліквідовано під час виконання бойового завдання, коли бійці українського спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК Вагнера.

Зараз дивляться

– Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу. Окрім того, наші захисники затрофеїли зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12 (на фото). Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські найманці звели майже двокілометрову “лінію Вагнера” біля міста Гірське, що на Луганщині. Таким чином вагнерівці намагаються встановити другу лінію оборони.

Втім очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ПВК Вагнер не встигне її завершити.

Читайте
Як швидко ЗСУ зможуть демонтувати лінію Вагнера на Луганщині - військовий експерт

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка