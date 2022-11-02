Ноябрь, 02 в 19:09

Служба безопасности Украины завершила расследование дела “крота” ФСБ, действовавшего в Харьковском управлении СБУ.

Россия завербовала мужчину в начале полномасштабного вторжения. Он тайно собирал и передавал вражеским спецслужбам разведывательные данные о дислокации и перемещении украинской техники и сил, а также сведения о планах и деятельности ВСУ, правоохранительных органов и спецслужб.

СБУ завершила расследование по “кроту” ФСБ в своей структуре / 2 фотографии

Благодаря полученным данным оккупанты могли избегать ударов Вооруженных сил Украины и планировать диверсии, а также массированные артиллерийские и ракетные атаки на украинские города и оборонные позиции.

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Мужчина согласился сотрудничать с оккупантами под гарантии безопасности для него и семьи в случае захвата региона.

Контрразведчики обнаружили шпиона в рамках очищения рядов спецслужбы, задокументировали противоправную деятельность и передали дело в суд.

Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за участие в “ЛНР”.