СБУ завершила розслідування щодо “крота” ФСБ у своїй структурі
Служба безпеки України завершила розслідування справи “крота” ФСБ, який діяв у Харківському управлінні СБУ.
Росія завербувала чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Він таємно збирав та передавав ворожим спецслужбам розвідувальні дані про дислокацію та переміщення української техніки та сил, а також відомості про плани та діяльність ЗСУ, правоохоронних органів і спецслужб.
Завдяки отриманим даним окупанти могли уникати ударів Збройних сил України і планувати диверсії, а також масовані артилерійські й ракетні атаки на українські міста та оборонні позиції.
Чоловік погодився співпрацювати з окупантами за гарантії безпеки для нього та родини у разі захоплення регіону.
Контррозвідники виявили шпигуна у межах очищення лав спецслужби, задокументували протиправну діяльність та передали справу до суду.
Чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що жителя Луганщини засудили до 8 років в’язниці за участь в “ЛНР”.