Листопад, 02 в 16:30

Бойовика так званої ЛНР засудили до 8 років в’язниці.

Слідство встановило, що у жовтні 2021 року житель Суходольська приєднався до “народної міліції ЛНР”.

Він став механіком-водієм у складі у складі так званого 3-го мотострілецького батальйону восьмої мотострілецької роти другої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу.

Зараз дивляться

1 червня 2022-го українські військовослужбовці взяли його у полон у Сєверодонецьку.

Чоловіка засудили до 8 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у незаконних збройних формуваннях.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ затримала шпигунку ФСБ РФ, яка намагалася стати подвійним агентом.