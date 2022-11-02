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Факти / Україна

Жителя Луганщини засудили до 8 років тюрми за участь в “ЛНР”

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Бойовик ЛНР засуджений до 8 років тюрми
Фото: Офіс генпрокурора

Бойовика так званої ЛНР засудили до 8 років в’язниці.

Слідство встановило, що у жовтні 2021 року житель Суходольська приєднався до “народної міліції ЛНР”.

Він став механіком-водієм у складі у складі так званого 3-го мотострілецького батальйону восьмої мотострілецької роти другої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу.

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1 червня 2022-го українські військовослужбовці взяли його у полон у Сєверодонецьку.

Чоловіка засудили до 8 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у незаконних збройних формуваннях.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ затримала шпигунку ФСБ РФ, яка намагалася стати подвійним агентом.

Джерело: Офіс генпрокурора
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