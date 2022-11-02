Жителя Луганщини засудили до 8 років тюрми за участь в “ЛНР”
Фото: Офіс генпрокурора
Бойовика так званої ЛНР засудили до 8 років в’язниці.
Слідство встановило, що у жовтні 2021 року житель Суходольська приєднався до “народної міліції ЛНР”.
Він став механіком-водієм у складі у складі так званого 3-го мотострілецького батальйону восьмої мотострілецької роти другої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу.
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1 червня 2022-го українські військовослужбовці взяли його у полон у Сєверодонецьку.
Чоловіка засудили до 8 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у незаконних збройних формуваннях.
Нагадаємо, на Луганщині СБУ затримала шпигунку ФСБ РФ, яка намагалася стати подвійним агентом.