ЗСУ знищили ще 490 окупантів, сім танків і три БПЛА: втрати армії РФ у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 75 930 військових російської окупаційної армії.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили ще 490 загарбників, сім танків, 10 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, а також збили три безпілотники.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 6 листопада:
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- танки ‒ 2 765 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 5 611 (+10);
- артилерійські системи – 1 781 (+5);
- РСЗВ – 391;
- засоби ППО – 202;
- літаки – 277;
- гелікоптери – 260;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 464 (+3);
- крилаті ракети ‒ 399;
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4191;
- спеціальна техніка ‒ 155.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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