Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ знищили ще 490 окупантів, сім танків і три БПЛА: втрати армії РФ у війні проти України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ знищили ще 490 окупантів, сім танків і три БПЛА: втрати армії РФ у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 75 930 військових російської окупаційної армії.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили ще 490 загарбників, сім танків, 10 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, а також збили три безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 6 листопада:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 765 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 611 (+10);
  • артилерійські системи – 1 781 (+5);
  • РСЗВ – 391;
  • засоби ППО – 202;
  • літаки – 277;
  • гелікоптери – 260;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 464 (+3);
  • крилаті ракети ‒ 399;
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4191;
  • спеціальна техніка ‒ 155.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
ЗСУ знищили штаб окупантів та півсотні солдатів РФ на Херсонщині та Запоріжжі

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка