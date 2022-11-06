Листопад, 06 в 10:56

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 75 930 військових російської окупаційної армії.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили ще 490 загарбників, сім танків, 10 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, а також збили три безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 6 листопада:

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танки ‒ 2 765 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 5 611 (+10);

артилерійські системи – 1 781 (+5);

РСЗВ – 391;

засоби ППО – 202;

літаки – 277;

гелікоптери – 260;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 464 (+3);

крилаті ракети ‒ 399;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4191;

спеціальна техніка ‒ 155.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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