Российские оккупанты принудительно депортируют жителей Херсона и разграбляют их дома.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты выселяют местных жителей под предлогом так называемой эвакуации.

Российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего – обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли «защищать» – лучшая иллюстрация русского мира, — написал Подоляк.