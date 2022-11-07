Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты разграбляют дома депортированных херсонцев — Подоляк

Евгения Грейс, редактор ленты
Евакуація з Херсона

Российские оккупанты принудительно депортируют жителей Херсона и разграбляют их дома.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты выселяют местных жителей под предлогом так называемой эвакуации.

Российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего – обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли «защищать» – лучшая иллюстрация русского мира, — написал Подоляк.

Напомним, ОК Юг сообщали, что оккупанты усиливают оборону в Херсоне.

Сейчас смотрят
Читайте
Жест доброй воли: Яковина рассказал, когда российские войска могут уйти из Херсона

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Скриншот видео

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка