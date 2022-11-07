Оккупанты разграбляют дома депортированных херсонцев — Подоляк
Российские оккупанты принудительно депортируют жителей Херсона и разграбляют их дома.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты выселяют местных жителей под предлогом так называемой эвакуации.
Российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего – обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли «защищать» – лучшая иллюстрация русского мира, — написал Подоляк.
Напомним, ОК Юг сообщали, что оккупанты усиливают оборону в Херсоне.
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Источник: Михаил Подоляк
Фото: Скриншот видео