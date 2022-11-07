Окупанти розграбовують будинки депортованих херсонців — Подоляк
Російські окупанти примусово депортують з домівок жителів Херсона і розграбовують їхні будинки.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що окупанти виселяють місцевих жителів під оголошення так званої евакуації.
Російські військові та співробітники ФСБ займаються тим, що люблять найбільше, – обкрадають їхні будинки. Грабунок тих, кого прийшли «захищати», – найкраща ілюстрація русского мира, – написав Подоляк.
Нагадаємо, ОК Південь повідомляли, що окупанти підсилюють оборону в Херсоні.
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Джерело: Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео