Листопад, 07 в 13:42

Російські окупанти примусово депортують з домівок жителів Херсона і розграбовують їхні будинки.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що окупанти виселяють місцевих жителів під оголошення так званої евакуації.

Російські військові та співробітники ФСБ займаються тим, що люблять найбільше, – обкрадають їхні будинки. Грабунок тих, кого прийшли «захищати», – найкраща ілюстрація русского мира, – написав Подоляк.

Нагадаємо, ОК Південь повідомляли, що окупанти підсилюють оборону в Херсоні.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Скріншот відео