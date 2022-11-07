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Факты / Україна

Топ-чиновник оккупационного министерства Крыма приговорили к 12 годам

Евгения Грейс, редактор ленты
Топ-чиновник оккупационного министерства Крыма приговорили к 12 годам
Фото: Depositphotos

Работницу так называемого министерства экономического развития республики Крым приговорили к 12 годам заключения.

Оперативники СБУ задержали женщину во Львовской области в апреле 2022 года. Она хотела бежать в ЕС, затем – через Беларусь в Россию. Ей тогда сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу.

В ходе следственных действий установлено, что женщина занимала должность в оккупационном органе на полуострове с 2014 по 2021 год. Она участвовала в подготовке управленческих решений, направленных на подчинение экономике полуострова РФ.

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Напомним, в Запорожье СБУ задержала блогера, работавшего на Шария.

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Источник: СБУ
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