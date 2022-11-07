Топ-чиновник оккупационного министерства Крыма приговорили к 12 годам
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Работницу так называемого министерства экономического развития республики Крым приговорили к 12 годам заключения.
Оперативники СБУ задержали женщину во Львовской области в апреле 2022 года. Она хотела бежать в ЕС, затем – через Беларусь в Россию. Ей тогда сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу.
В ходе следственных действий установлено, что женщина занимала должность в оккупационном органе на полуострове с 2014 по 2021 год. Она участвовала в подготовке управленческих решений, направленных на подчинение экономике полуострова РФ.
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