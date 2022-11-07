Ноябрь, 07 в 17:51

Работницу так называемого министерства экономического развития республики Крым приговорили к 12 годам заключения.

Оперативники СБУ задержали женщину во Львовской области в апреле 2022 года. Она хотела бежать в ЕС, затем – через Беларусь в Россию. Ей тогда сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу.

В ходе следственных действий установлено, что женщина занимала должность в оккупационном органе на полуострове с 2014 по 2021 год. Она участвовала в подготовке управленческих решений, направленных на подчинение экономике полуострова РФ.

Сейчас смотрят

Галицкий районный суд Львова признал его виновным в государственной измене.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала блогера, работавшего на Шария.