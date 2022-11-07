Топчиновницю окупаційного міністерства Криму засудили до 12 років
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Працівницю так званого міністерства економічного розвитку республіки Крим засудили до 12 років ув’язнення.
Оперативники СБУ затримали жінку на Львівщині у квітні 2022 року. Вона хотіла втекти до ЄС, потім – через Білорусь до Росії. Їй тоді повідомили про підозру у державній зраді й взяли під варту.
Під час слідчих дій встановлено, що жінка обіймала посаду в окупаційному органі на півострову з 2014 по 2021 рік. Вона брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова РФ.
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Галицький районний суд Львова визнав її винною в державній зраді.
Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала блогера, який працював на Шарія.