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Факти / Україна

Топчиновницю окупаційного міністерства Криму засудили до 12 років

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Топчиновницю окупаційного міністерства Криму засудили до 12 років
Фото: Depositphotos

Працівницю так званого міністерства економічного розвитку республіки Крим засудили до 12 років ув’язнення.

Оперативники СБУ затримали жінку на Львівщині у квітні 2022 року. Вона хотіла втекти до ЄС, потім – через Білорусь до Росії. Їй тоді повідомили про підозру у державній зраді й взяли під варту.

Під час слідчих дій встановлено, що жінка обіймала посаду в окупаційному органі на півострову з 2014 по 2021 рік. Вона брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова РФ.

Зараз дивляться

Галицький районний суд Львова визнав її винною в державній зраді.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала блогера, який працював на Шарія.

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Сприяв депортації кримчан до Сибіру: СБУ викрила "суддю" з Євпаторії

Джерело: СБУ
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