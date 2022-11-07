У Херсоні пропагандисти планують відеозйомки про “обстріли ЗСУ” мирного населення – Генштаб
В тимчасово окупованому Херсоні російські журналісти планують зйомки пропагандистських відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Крім того, окупанти перевдягаються у цивільних і продовжують захоплювати приміщення херсонців, щоб підготуватися до ведення вуличних боїв.
Російські загарбники продовжують нехтувати законами та звичаями війни. Так, у Каховці Херсонської області російські військові продовжують пошуки “диверсійних груп” та коригувальників вогню.
Затриманих людей вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають потрібні свідчення.
Так само окупанти тероризують населення на Луганщині, зокрема у селищі Борівське та у мікрорайоні Щедрищеве. Загарбники проводять масові обшуки, забирають мобільні телефони, викрадають людей.
Раніше OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки, де видно, як російські окупанти готуються оборонятися на правому березі Дніпра в Херсоні. Там вони зміцнюють три лінії траншей та дотів.
Фото: Андрій Цаплієнко