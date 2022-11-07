Листопад, 07 в 7:31

В тимчасово окупованому Херсоні російські журналісти планують зйомки пропагандистських відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, окупанти перевдягаються у цивільних і продовжують захоплювати приміщення херсонців, щоб підготуватися до ведення вуличних боїв.

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Російські загарбники продовжують нехтувати законами та звичаями війни. Так, у Каховці Херсонської області російські військові продовжують пошуки “диверсійних груп” та коригувальників вогню.

Затриманих людей вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають потрібні свідчення.

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Так само окупанти тероризують населення на Луганщині, зокрема у селищі Борівське та у мікрорайоні Щедрищеве. Загарбники проводять масові обшуки, забирають мобільні телефони, викрадають людей.

Раніше OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки, де видно, як російські окупанти готуються оборонятися на правому березі Дніпра в Херсоні. Там вони зміцнюють три лінії траншей та дотів.

Фото: Андрій Цаплієнко