У Дніпрі лунають вибухи
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Фото: Depositphotos
У Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах.
– На Дніпропетровщині ще зафіксовано іранські дрони. Будьте в укриттях, – йдеться у Telegram-пабліках.
Офіційної інформації поки не надходило.
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Також повідомляється, що зафіксовано загрозу БПЛА Shahed-136 і у Запорізькій області. Працює ППО.
Нагадаємо, що 8 листопада окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу було поранено восьмирічного хлопчика.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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