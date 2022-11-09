Листопад, 09 в 0:41

У Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

– На Дніпропетровщині ще зафіксовано іранські дрони. Будьте в укриттях, – йдеться у Telegram-пабліках.

Офіційної інформації поки не надходило.

Зараз дивляться

Також повідомляється, що зафіксовано загрозу БПЛА Shahed-136 і у Запорізькій області. Працює ППО.

Нагадаємо, що 8 листопада окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу було поранено восьмирічного хлопчика.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.