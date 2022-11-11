Ноябрь, 11 в 14:32

Вооруженные силы Украины проводят финальную стадию деоккупации правого берега Херсонской области. Накануне они отбросили и уничтожили большое количество российских оккупантов.

Об этом рассказал сегодня на брифинге депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

– Наши Вооруженные силы вчера под сумасшедшим напором выбросили и уничтожили очень большую часть россиян, которые пытались переправляться и бежали, как крысы, на левый берег Днепра. Бежали через те понтоны, которые построили под Антоновским мостом, пытались эвакуировать свою технику. Много техники побросали, много их утонуло. Сейчас как раз на финальной стадии деоккупация правого побережья Херсона, города Херсон, — подчеркнул он.

Депутат уточнил, что предстоит еще много работы по зачистке города и разминированию. Кроме того, нужно будет восстанавливать поврежденную российскими войсками инфраструктуру. Так, оккупанты, отходя, подорвали в Херсоне ТЭЦ, распределительную станцию облэнерго, телецентр.

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Хлань отметил, что определенная часть рашистов не смогли переправиться через Днепр, сбежать из Херсона. Поэтому захватчики рассредоточились по городу и правобережью области. Есть информация, что они ищут, как переправиться через реку на левый берег.

По словам депутата, сейчас нет данных, сколько таких путинских солдат могло остаться. Официальную информацию должно озвучить командование ВСУ.

– Они переодеваются, выбрасывают свою военную форму, в гражданской одежде пытаются прятаться. Они в большинстве своем еще будут готовить какие-то провокации по городу, и эта работа еще впереди, — считает депутат.

Он добавил, что российские войска, которым удалось перейти на левый берег Днепра, закрепились в тех фортификационных сооружениях, которые построили ранее. Туда же переброшены мобилизованные из РФ, ранее базировавшиеся в оккупированном Геническе.

– Всю ночь вплоть до 6:00 утра были очень мощные взрывы, как раз возле Антоновского моста. Херсонцы говорят, что земля дрожала. Это как раз уничтожение пытавшихся переправляться рашистов, очень много там затонули, — рассказал Хлань.

Он подтвердил, что после отвода основных сил российские оккупанты взорвали пролеты Антоновского моста с находившимися под ним баржами. Это сделало невозможным любое передвижение по мосту.

Аналогично рашисты взрывали и другие мосты на правом берегу, когда покидали территорию Украины под давлением ВСУ. По словам Хланя, есть неподтвержденные сообщения, что якобы оккупанты совершили подрыв дороги на дамбе Каховской ГЭС, однако официальных данных сейчас нет.

Депутат объяснил, что когда ВСУ возьмут под полный контроль правобережную часть Херсонской области, то смогут “достаточно существенно держать под огневым контролем” абсолютно всю левобережную часть региона.

– И специалисты отмечают, что почти до крымского перешейка можно контролировать абсолютно все дороги и перемещения врага, – заявил Хлань.

Он выразил надежду, что с помощью разведки и артиллерии в будущем можно будет сделать невозможными обстрелы Херсона и Николаева.

Хлань также проинформировал, что в Херсоне сложная гуманитарная ситуация, которую оккупанты искусственно довели до критического предела. В частности, скоро исполнится неделя, как в городе нет электричества, в основном отсутствует связь, а мобильный интернет очень слабый. Так же сложная ситуация с хлебом и горючим.

Депутат посоветовал жителям города находиться дома, пока украинские военные производят зачистку. После зачистки можно будет говорить о том, что Херсон находится под полным контролем ВСУ.

Следует отметить, что в сети начала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины уже входят в Херсон. Херсонцы готовятся встречать наших военных, выходят на улицы с украинскими флагами.

Источник: Media Center Ukraine