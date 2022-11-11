Листопад, 11 в 14:32

Збройні сили України проводять фінальну стадію деокупації правого берега Херсонщини. Напередодні вони відкинули та знищили велику кількість російських окупантів.

Про це розповів сьогодні на брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

– Наші Збройні сили вчора під шаленим натиском викинули й знищили дуже велику частину росіян, які намагалися переправлятися й тікали, як щури, на лівий берег Дніпра. Бігли через ті понтони, які збудували під Антонівським мостом, намагалися евакуйовувати свою техніку. Багато техніки покидали, багато їх потонуло. Зараз якраз на фінальній стадії деокупація правого узбережжя Херсонщини, міста Херсон, – наголосив він.

Депутат уточнив, що попереду ще багато роботи по зачистці міста та розмінуванню. Крім того, потрібно буде відновлювати пошкоджену російськими військами інфраструктуру. Так, окупанти, відходячи, підірвали в Херсоні ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телецентр.

Зараз дивляться

Хлань зазначив, що певна частина рашистів не змогли переправитися через Дніпро, втекти з Херсону. Тож загарбники розосередилися по місту і правобережжю області. Є інформація, що вони шукають, як переправитися через річку на лівий берег.

За словами депутата, зараз немає даних, скільки таких путінських солдатів могло залишитися. Офіційну інформацію має озвучити командування ЗСУ.

– Вони перевдягаються, викидають свою військову форму, в цивільному одязі намагаються ховатися. Вони здебільшого ще будуть готувати якісь провокації по місту, і ця робота ще попереду, – вважає депутат.

Він додав, що російські війська, яким вдалося перейти на лівий берег Дніпра, закріпилися у тих фортифікаційних спорудах, які збудували раніше. Туди ж перекинуті мобілізовані з РФ, які раніше базувалися в окупованому Генічеську.

– Всю ніч аж до 6:00 ранку були дуже потужні вибухи, якраз біля Антонівського мосту. Херсонці кажуть, що земля дрижала. Це якраз знищення рашистів, які намагалися переправлятися, дуже багато там затонули, – розповів Хлань.

Він підтвердив, що після відведення основних сил російські окупанти підірвали прольоти Антонівського мосту з баржами, які містилися під ним. Це зробило неможливим будь-яке пересування по мосту.

Аналогічно рашисти підривали й інші мости на правому березі, коли залишали території України під натиском ЗСУ. За словами Хланя, є непідтверджені повідомлення, що начебто окупанти здійснили підрив дороги на греблі Каховської ГЕС, однак офіційних даних зараз немає.

Депутат пояснив, що коли ЗСУ візьмуть під повний контроль правобережну частину Херсонщини, то зможуть “доволі суттєво тримати під вогневим контролем” абсолютно всю лівобережну частину регіону.

– І фахівці зазначають, що майже до кримського перешийку можна контролювати абсолютно всі дороги й переміщення ворога, – заявив Хлань.

Він висловив сподівання, що за допомогою розвідки та артилерії в майбутньому можна буде унеможливити обстріли Херсону та Миколаєва.

Хлань також поінформував, що в Херсоні складна гуманітарна ситуація, яку окупанти штучно довели до критичної межі. Зокрема, скоро виповниться тиждень, як у місті немає електрики, здебільшого відсутній зв’язок, а мобільний інтернет дуже слабкий. Так само складна ситуація з хлібом і пальним.

Депутат порадив мешканцям міста перебувати вдома, доки українські військові проводять зачистку. Після зачистки можна буде казати, що Херсон перебуває під повним контролем ЗСУ.

Варто зазначити, що в мережі почала з’являтися інформація про те, що Збройні сили України вже заходять у Херсон. Херсонці в місті готуються зустрічати наших військових, виходять на вулиці з українськими прапорами.

Джерело: Media Center Ukraine