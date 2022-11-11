Листопад, 11 в 18:27

Україна зводить на кордоні з Білоруссю інженерні загородження – залізобетонний паркан із колючим дротом. Така стіна, зокрема, з’явилася у Волинській області.

Відповідну інформацію та фото оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині, – наголосив Тимошенко.

Україна будує на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан із колючим дротом / 9 фотографий

Він уточнив, що подібним чином облаштовано вже приблизно 3 км спільного з Білоруссю кордону. Роботи наразі тривають. Тимошенко натякнув, що “це ще не все”, однак не став розкривати деталі.

Зараз дивляться

За його словами, роботи зі зміцнення кордону відбуваються також у Рівненській і Житомирській областях.

Фортифікаційні споруди на кордоні зводять в регіонах України, які межують з територією країни-агресора РФ.

– Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу, – зазначив Тимошенко.

Він додав, що до процесу зміцнення кордону залучені обласна влада та місцевий бізнес. Зараз здійснюються всі заходи, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога на територію України.

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що в більш віддаленій перспективі РФ може сформувати на території Білорусі військове угруповання для участі у війні проти України. Для цього агресору знадобиться не менше, ніж 2-3 місяці.

У разі наступу окупантів з Білорусі їх зустрінуть вогнем українські військовослужбовці.

Джерело: Telegram-канал Кирила Тимошенка

Фото: Telegram-канал Кирила Тимошенка