Ноябрь, 12 в 11:37

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины во время саммита Большой двадцатки (G20), который 15-16 ноября состоится на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он напомнил о любви агрессора к символическим датам.

Сейчас смотрят

– Вы знаете, что события надвигаются, и саммит “двадцатки”. Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации, — подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что РФ с начала полномасштабной войны против Украины существенно исчерпала свои запасы ракет, например, Калибров или Искандеров.

– Те ракеты, которые были у них до широкомасштабного вторжения, делались годами. Их складировали, подвозили, размещали, проверяли. Это очень сложный процесс изготовления одной ракеты. Это не один день-два делается, – отметил Игнат.

Он уточнил, что на сегодня враг выпустил огромное количество ракет по территории Украины, однако уже не может себе позволить постоянно наносить такие массированные ракетные удары, как 10 октября и в последующие дни. Именно поэтому оккупанты накапливают свой запас, чтобы в какой-то момент нанести новый удар.

На днях Юрий Игнат рассказывал, что российская армия снизила интенсивность атак на Украину, поскольку, вероятно, накапливает запасы ракет для нового массированного удара по нашему государству. По его словам, враг понял, что “эффекта” от единичных ударов не так много, как от массированных.

По состоянию на 12 ноября Россия вывела в Черное море уже 21 корабль. На боевом дежурстве, в частности, находятся два надводных ракетоносителя, на борту которых могут находиться 16 ракет Калибр.