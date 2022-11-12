Налаштована на ракетні удари: РФ вивела в Чорне море вже 21 корабель
До 12 листопада Росія вивела в Чорне море вже 21 корабель.
На бойовому чергуванні нині перебуває два надводних ракетоносії.
Загальна кількість готових до застосування ракет типу Калібр на їхніх бортах – 16.
– Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Нагадаємо, що РФ не припиняє нарощувати кількість кораблів у Чорному морі вже кілька днів поспіль.
Так, ще вдень 9 листопада в Чорному морі було вісім російських кораблів, серед яких було два великих десантних.
Уночі 10 листопада їх стало 12, а вже вже вдень – 14, серед яких був і один ракетоносій із вісьмома ракетами типу Калібр на борту.
До ночі 11 листопада їх було вже 17, зокрема, й два ракетоносії з 16 ракетами типу Калібр. А вдень 11 листопада – 19.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони РФ