Налаштована на ракетні удари: РФ вивела в Чорне море вже 21 корабель

Листопад, 12 в 6:26

До 12 листопада Росія вивела в Чорне море вже 21 корабель.

На бойовому чергуванні нині перебуває два надводних ракетоносії.

Загальна кількість готових до застосування ракет типу Калібр на їхніх бортах – 16.

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– Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Нагадаємо, що РФ не припиняє нарощувати кількість кораблів у Чорному морі вже кілька днів поспіль.

Так, ще вдень 9 листопада в Чорному морі було вісім російських кораблів, серед яких було два великих десантних.

Уночі 10 листопада їх стало 12, а вже вже вдень – 14, серед яких був і один ракетоносій із вісьмома ракетами типу Калібр на борту.

До ночі 11 листопада їх було вже 17, зокрема, й два ракетоносії з 16 ракетами типу Калібр. А вдень 11 листопада – 19.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ