Листопад, 12 в 11:37

Країна-агресор Росія може завдати нового масованого ракетного удару по території України під час саміту Великої двадцятки (G20), який 15-16 листопада відбудеться на острові Балі в Індонезії.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він нагадав про любов агресора до символічних дат.

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– Ви знаєте, що події насуваються, і саміт “двадцятки”. Вони вкрай люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації, – наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що РФ від початку повномасштабної війни проти України суттєво вичерпала свої запаси ракет, наприклад Калібрів чи Іскандерів.

– Ті ракети, які були в них до широкомасштабного вторгнення, робилися роками. Їх складували, підвозили, розміщували, перевіряли. Це дуже складний процес виготовлення однієї ракети. Це не один день-два робиться, – зазначив Ігнат.

Він уточнив, що на сьогодні ворог випустив величезну кількість ракет по території України, проте вже не може собі дозволити постійно завдавати таких масованих ракетних ударів, як 10 жовтня і в подальші дні. Саме тому окупанти накопичують свій запас, щоб у якийсь момент завдати нового удару.

Днями Юрій Ігнат розповідав, що російська армія знизила інтенсивність атак на Україну, оскільки, ймовірно, накопичує запаси ракет для нового масованого удару по нашій державі. За його словами, ворог зрозумів, що “ефекту” від поодиноких ударів не так багато, як від масованих.

Станом на 12 листопада Росія вивела в Чорне море вже 21 корабель. На бойовому чергуванні, зокрема, перебувають два надводних ракетоносії, на борту яких можуть знаходитися 16 ракет Калібр.