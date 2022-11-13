У Повітряних силах пояснили, коли РФ може завдати масованого удару по Україні

Листопад, 13 в 17:05

Росія не відмовилася від своїх намірів тероризувати український народ та знищувати інфраструктуру, тому ворог може завдати нового масованого удару по нашій державі.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, нова атака не обов’язково буде в понеділок, адже все залежить від багатьох факторів.

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– Ймовірно, це може бути щось із використанням як крилатих ракет, так і ударних безпілотників. У море знову вийшли носії Калібрів, тож очікувати можна в будь-який час. Все залежить від планів окупантів, положення військ, погодних умов, – сказав він.

Ігнат зазначив, що незабаром Україна отримає від США чотири коплекси ППО Avenger, які посилять нашу систему протиповітряної оборони.

Втім, українській армії все ще дуже необхідні системи IRIS-T, NASAMS, SAMP-T, оскільки вони можуть суттєво протистояти балістичним ракетам.

– Avenger – це зброя, яка може допомогти на деяких ділянках фронту. Дальність невелика, близько 5 кілометрів. Це мобільний комплекс, озброєний ракетами Stinger. Вісім ракет можуть перебувати на ньому одночасно, також там є кулеметна установка, – сказав Юрій Ігнат.

Днями Юрій Ігнат розповідав, що армія РФ знизила інтенсивність атак на Україну, оскільки, ймовірно, накопичує запаси ракет для нового масованого удару.

За його словами, ворог зрозумів, що “ефекту” від поодиноких ударів не так багато, як від масованих.