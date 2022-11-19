Билеты к победе: из Киева в Херсон отправился первый поезд
Из Киева в Херсон выехал первый поезд с пассажирами, которые приобрели “билеты до победы”.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Telegram.
Поезд выехал из украинской столицы 18 ноября в 22:14, а прибудет в Херсон утром 19 ноября, ориентировочно в 09:00.
— Первый поезд поехал в Херсон! Это наш поезд победы! В вагонах 200 пассажиров, которые приобрели билеты “до победы”, — написал Тимошенко.
Он добавил, что поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно — по нечетным.
— Как и этот поезд мы вернем в Херсон все для нормальной жизни, — написал Тимошенко.
Корреспондент Факты ICTV Кристина Величанская рассказала, что сейчас запланировано три рейса в Херсон. По состоянию на сейчас приобретено более 200 билетов. В будущем в Херсон будут курсировать обычные поезда, их расписание еще уточняют.
Примечательно, что движение по железной дороге восстановили в рекордный срок, поскольку на пути в Херсон было около 58 повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате боевых действий.
Запуск поезда был реализован при совместном участии Укрзализныци и UNITED24.
Ранее в Офисе президента заявили, что планируют восстановить свет в освобожденной от оккупантов Херсонской области уже на этой неделе.
Источник: Тимошенко