Ноябрь, 19 в 0:13

Из Киева в Херсон выехал первый поезд с пассажирами, которые приобрели “билеты до победы”.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Telegram.

Поезд выехал из украинской столицы 18 ноября в 22:14, а прибудет в Херсон утром 19 ноября, ориентировочно в 09:00.

Сейчас смотрят

— Первый поезд поехал в Херсон! Это наш поезд победы! В вагонах 200 пассажиров, которые приобрели билеты “до победы”, — написал Тимошенко.

Билеты к победе: из Киева в Херсон отправился первый поезд / 6 фотографий

Он добавил, что поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно — по нечетным.

— Как и этот поезд мы вернем в Херсон все для нормальной жизни, — написал Тимошенко.

Корреспондент Факты ICTV Кристина Величанская рассказала, что сейчас запланировано три рейса в Херсон. По состоянию на сейчас приобретено более 200 билетов. В будущем в Херсон будут курсировать обычные поезда, их расписание еще уточняют.

Примечательно, что движение по железной дороге восстановили в рекордный срок, поскольку на пути в Херсон было около 58 повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате боевых действий.

Запуск поезда был реализован при совместном участии Укрзализныци и UNITED24.

Ранее в Офисе президента заявили, что планируют восстановить свет в освобожденной от оккупантов Херсонской области уже на этой неделе.

Источник: Тимошенко