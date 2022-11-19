Листопад, 19 в 0:13

З Києва до Херсона виїхав перший потяг з пасажирами, які придбали “квитки до перемоги”.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Telegram.

Поїзд виїхав з української столиці 18 листопада о 22:14, а прибуде до Херсону в ранці 19 листопада, орієнтовно о 09:00.

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– Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки “до перемоги”, – написав Тимошенко.

Квитки до перемоги: з Києва до Херсону вирушив перший потяг / 6 фотографий

Він додав, що потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

– Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя, – написав Тимошенко.

Кореспондент Факти ICTV Христина Величанська розповіла, що наразі заплановано три рейси до Херсону. Станом на зараз придбано понад 200 квитків. У майбутньому до Херсону курсуватимуть звичайні поїзди, їхній розклад ще уточнюють.

Примітно, що рух залізницею відновили у рекордний термін, оскільки на шляху до Херсону було близько 58 ушкоджень залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій.

Запуск поїзда був реалізований за спільною участю Укрзалізниці та UNITED24.

Раніше в Офісі президента заявили, що планують відновити світло у звільненій від окупантів Херсонщині вже цього тижня.

Джерело: Тимошенко