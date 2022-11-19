Квитки до перемоги: з Києва до Херсону вирушив перший потяг
З Києва до Херсона виїхав перший потяг з пасажирами, які придбали “квитки до перемоги”.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Telegram.
Поїзд виїхав з української столиці 18 листопада о 22:14, а прибуде до Херсону в ранці 19 листопада, орієнтовно о 09:00.
– Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки “до перемоги”, – написав Тимошенко.
Він додав, що потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.
– Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя, – написав Тимошенко.
Кореспондент Факти ICTV Христина Величанська розповіла, що наразі заплановано три рейси до Херсону. Станом на зараз придбано понад 200 квитків. У майбутньому до Херсону курсуватимуть звичайні поїзди, їхній розклад ще уточнюють.
Примітно, що рух залізницею відновили у рекордний термін, оскільки на шляху до Херсону було близько 58 ушкоджень залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій.
Запуск поїзда був реалізований за спільною участю Укрзалізниці та UNITED24.
Раніше в Офісі президента заявили, що планують відновити світло у звільненій від окупантів Херсонщині вже цього тижня.
Джерело: Тимошенко