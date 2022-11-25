Ноябрь, 25 в 12:48

В Херсоне раздаются сильные взрывы. Об этом пишут в соцсетях.

— В Херсоне снова слышны мощные взрывы, — сообщают корреспонденты Суспільного.

Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за 24 ноября среди гражданского населения Херсонской области в результате российской агрессии 11 человек погибли и 46 получили ранения.

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Вчера, 24 ноября, в Херсоне по меньшей мере трижды за день раздавались взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.