В Херсоне снова слышны мощные взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Херсоне раздаются сильные взрывы. Об этом пишут в соцсетях.
— В Херсоне снова слышны мощные взрывы, — сообщают корреспонденты Суспільного.
Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за 24 ноября среди гражданского населения Херсонской области в результате российской агрессии 11 человек погибли и 46 получили ранения.
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Вчера, 24 ноября, в Херсоне по меньшей мере трижды за день раздавались взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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