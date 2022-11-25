Листопад, 25 в 12:48

У Херсоні лунають потужні вибухи. Про це пишуть у соцмережах.

– У Херсоні знову чутно потужні вибухи, – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що за 24 листопада серед цивільного населення Херсонської області внаслідок російської агресії 11 загиблих та 46 поранених.

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Вчора, 24 листопада, у Херсоні щонайменше втретє за день лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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