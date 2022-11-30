Ноябрь, 30 в 14:44

Украине нужно дать оружие и принудить Россию к миру военным путем, считает глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

На данный момент задача российского диктатора Владимира Путина — затянуть войну, чтобы вымотать украинскую оборону и союзников.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что сейчас очень важно не дать президенту РФ этого сделать. Наоборот — нужно дать Украине возможность силой давить на Россию.

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– Эта война находится в критическом поворотном моменте для западных союзников. Сейчас так выглядит, что стратегическая цель Путина, на которую он ставит, – это затянуть войну. А мы должны ее завершить раньше. Но не принуждая Украину к фальшивым мирным переговорам и уступкам, а наоборот, давая больше тяжелого вооружения, включая противовоздушную оборону, включая ракеты большой дальности без каких-либо политических предохранителей, включая танки, — сказал он.

Рейнсалу отметил, что нужно усиливать давление Запада на РФ путем внедрения новых санкций в энергетической отрасли, также продолжать дальнейшую изоляцию России, включая создание специального трибунала.

Эстонский министр подчеркнул, что давления на Украину для склонения к мирным переговорам с РФ со стороны западных стран нет и оно недопустимо. Нужны предпосылки для достижения целей Украины, считает политик.

– Во-первых, полное освобождение всей украинской территории. Во-вторых, четкое возмещение государством-агрессором всех нанесенных убытков. И, в-третьих, справедливость. Те, кто ответственен за этот акт агрессии, должны предстать перед трибуналом, — сказал глава МИД Эстонии.

Напомним, 29-30 ноября на саммите стран НАТО в Бухаресте, среди прочего, обсуждают предоставление военной помощи Украине для борьбы с Россией.

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Фото: МИД Эстонии

Источник: Настоящее время