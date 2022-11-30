Листопад, 30 в 14:44

Наразі завдання російського диктатора Володимира Путіна – затягнути війну, щоб вимотати українську оборону та союзників.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що зараз дуже важливо не дати президентові РФ це зробити. Навпаки – треба дати Україні можливість силою тиснути на Росію.

– Ця війна перебуває у критичному поворотному моменті для західних союзників. Зараз так виглядає, що стратегічна мета Путіна, яку він ставить, – це затягнути війну. А ми маємо її завершити раніше. Але не примушуючи Україну до фальшивих мирних переговорів та поступок, а навпаки, даючи більше важкого озброєння, включаючи протиповітряну оборону, включаючи ракети великої дальності без політичних запобіжників, включаючи танки, – сказав він.

Рейнсалу зазначив, що потрібно посилювати тиск Заходу на РФ шляхом запровадження нових санкцій в енергетичній галузі, а також продовжувати подальшу ізоляцію Росії, включаючи створення спеціального трибуналу.

Зараз дивляться

Естонський міністр підкреслив, що тиску на Україну для схиляння до мирних переговорів з РФ із боку західних країн немає, і він неприпустимий. Потрібні передумови для досягнення мети України, вважає політик.

– По-перше, повне звільнення усієї української території. По-друге, чітке відшкодування державою-агресором усіх завданих збитків. І, по-третє, справедливість. Ті, хто відповідальні за цей акт агресії, мають постати перед трибуналом, – сказав глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, 29-30 листопада на саміті країн НАТО у Бухаресті, серед іншого, обговорюють надання військової допомоги Україні для боротьби з Росією.

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Фото: МЗС Естонії

Джерело: Настоящее время