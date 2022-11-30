Ноябрь, 30 в 12:16

Российские войска передислоцируют больницу из временно оккупированных Пологов Запорожской области в Мариуполь Донецкой области.

По свидетельству местных жителей, захватчики вывозят из больницы все, что уцелело.

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Тем временем вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные очереди.

– Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Слава ВСУ! Ждем деоккупации! – отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, что после часа ночи 30 ноября в клубе поселка Мирное Мелитопольского района, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации, прогремело несколько взрывов.

Звуки были настолько мощными, что проснулись даже жители Мелитополя, что в 30 км от Мирного.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров