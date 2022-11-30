Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Вывозят все, что уцелело: оккупанты передислоцируют больницу из Пологов в Мариуполь

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

Российские войска передислоцируют больницу из временно оккупированных Пологов Запорожской области в Мариуполь Донецкой области.

Пологи - Маріуполь

По свидетельству местных жителей, захватчики вывозят из больницы все, что уцелело.

Сейчас смотрят

Тем временем вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные очереди.

– Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Слава ВСУ! Ждем деоккупации! – отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, что после часа ночи 30 ноября в клубе поселка Мирное Мелитопольского района, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации, прогремело несколько взрывов.

Звуки были настолько мощными, что проснулись даже жители Мелитополя, что в 30 км от Мирного.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка