Вывозят все, что уцелело: оккупанты передислоцируют больницу из Пологов в Мариуполь
Российские войска передислоцируют больницу из временно оккупированных Пологов Запорожской области в Мариуполь Донецкой области.
По свидетельству местных жителей, захватчики вывозят из больницы все, что уцелело.
Тем временем вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные очереди.
– Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Слава ВСУ! Ждем деоккупации! – отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Напомним, что после часа ночи 30 ноября в клубе поселка Мирное Мелитопольского района, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации, прогремело несколько взрывов.
Звуки были настолько мощными, что проснулись даже жители Мелитополя, что в 30 км от Мирного.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.
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Источник: Иван Федоров