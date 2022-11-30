Листопад, 30 в 12:16

Російські війська передислоковують лікарню з тимчасово окупованих Полог Запорізької області до Маріуполя Донецької області.

За свідченнями місцевих жителів, загарбники вивозять із лікарні все, що вціліло.

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Тим часом поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги.

– Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію! – зауважує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров