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Факты / Україна

Предоставленных партнерами систем ПВО недостаточно для отражения российских атак – Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: Факты ICTV

Украина нуждается в большем количестве вооружений от международных партнеров для отражения ракетных атак РФ, поскольку в настоящее время Воздушные силы ВСУ используют преимущественно системы ПВО, которые у нас были.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Нам нужно все, потому что так особо ничего не получили, если по большому счету брать. Если Воздушные силы сейчас отражают ракетные атаки, то в основном это работают комплексы, которые были у нас. Безусловно, партнеры помогают с какими-то запчастями, боекомплектом и т. п., к Бук-М1 и С-300, – сказал он.

Из иностранных систем ПВО, по его словам, Воздушные силы имеют на вооружении только комплексы норвежского и немецкого производства, однако в очень небольшом количестве.

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Украина в октябре получила одну из четырех немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T. Также Киев получил от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

В общей сложности семь стран должны предоставить Украине системы ПВО.

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