Наданих партнерами систем ППО недостатньо для відбиття російських атак – Ігнат

Грудень, 01 в 12:30

Україна потребує від міжнародних партнерів більше озброєння для відбиття ракетних атак РФ, оскільки наразі Повітряні сили ЗСУ використовують переважно системи ППО, які були у нас.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Нам потрібно усе, тому що так особливо нічого не отримали, якщо по великому рахунку брати. Якщо Повітряні сили зараз відбивають ракетні атаки, то в основному це працюють комплекси, які у нас були. Безумовно, партнери допомагають з якимись запчастинами, боєкомплектом тощо, до Бук-М1 та С-300, – сказав він.

Із іноземних систем ППО, за його словами, Повітряні сили мають на озброєнні лише комплекси норвезького та німецького виробництва, проте у дуже невеликій кількості.

Зараз дивляться

Україна у жовтні отримала одну з чотирьох німецьких систем протиповітряної оборони IRIS-T. Також Київ отримав від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Загалом сім країн мають надати Україні системи ППО.