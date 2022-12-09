Декабрь, 08 в 22:30

Независимо от результатов расследования по падению ракеты недалеко от Бричан в Молдове, вина за инцидент будет лежать на России.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает NewsMaker.

Он напомнил, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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— Вне зависимости от того, каким будет заключение (экспертов, работающих с обломками ракет, — Ред.), любые ракеты, полеты через Молдову — это все вина Российской Федерации, развязавшей ужасную войну, катаклизм в Европе в XXI веке, — сказал он.

Глава парламента Молдовы подчеркнул, что расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины, однако “это мало что поменяет”.

— Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и растоптала все международное право. Точка. Остальные скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело, — сказал Гросу.

Спикер также добавил, что сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки упавшей у Бричан ракеты, а после завершения расследования МИД Молдовы, вероятно, снова вызовет посла России для консультаций.

Напомним, после атаки РФ по энергетическим объектам Украины 5 декабря на территории пограничного города Бричаны, что в Молдове, упала ракета. Власти Молдовы не уточняли, чья именно это ракета.

Перед этим, 15 ноября, во время очередного шквала ракет РФ по инфраструктуре Украины, на территории села Пшеводув, что в Люблинском воеводстве Польши, также упала ракета, забрав жизни двух человек.

Тогда президент Польши Анджей Дуда заявил, что независимо от того, является ли ракета из украинской ПВО или была запущена россиянами, в инциденте виновен Кремль, а Украина имеет право защищаться.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova