Грудень, 08 в 22:30

Незалежно від результатів розслідування щодо падіння ракети недалеко від Бричана в Молдові, вина за інцидент лежатиме на Росії.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє NewsMaker.

Він нагадав, що саме Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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– Незалежно від того, яким буде висновок (експертів, які працюють з уламками ракет, – Ред.), будь-які ракети, польоти через Молдову – це все провина Російської Федерації, яка розв’язала жахливу війну, катаклізм у Європі в XXI столітті, – сказав він.

Глава парламенту Молдови наголосив, що розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії або в системі ППО України, однак “це мало що змінить”.

– Важливо, що 24 лютого Росія почала військове вторгнення в незалежну державу і розтоптала все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло, – сказав Гросу.

Спікер також додав, що зараз інженери і прокурори вивчають уламки ракети, що впала біля Бричан, а після завершення розслідування МЗС Молдови, ймовірно, знову викличе посла Росії для консультацій.

Нагадаємо, після атаки РФ по енергетичних об’єктах України 5 грудня на території прикордонного міста Бричани, що в Молдові, впала ракета. Влада Молдови не уточнювала, чия саме це ракета.

Перед цим, 15 листопада, під час чергового шквалу ракет РФ по інфраструктурі України, на території села Пшеводув, що в Люблінському воєводстві Польщі, також упала ракета, забравши життя двох людей.

Тоді президент Польщі Анджей Дуда заявив, що незалежно від того, чи була ракета з української ППО, чи запущена росіянами, в інциденті винен Кремль, а Україна має право захищатися.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova