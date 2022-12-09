Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

До січня Кремінна, у 2023 – вся область: Гайдай дав прогноз по звільненню Луганщини

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Сергій Гайдай

До закінчення зими українські захисники зможуть вийти на лінію розмежування Луганської області, яка була до 24 лютого, а протягом 2023 року ЗСУ зможуть звільнити всю область.

З таким прогнозом в ефірі Радіо НВ виступив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, треба враховувати те, наскільки окупанти в області підготувалися та скільки стягнули на Луганщину сил та засобів.

Зараз дивляться

– Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, і врешті решт 2023 звільнити всю Луганську область, – сказав він.

Сергій Гайдай додав, що українські військові керівники “набагато розумніші й грамотніші, ніж їх опоненти з Росії”.

Раніше очільник Луганської ОВА повідомив, що українських дітей та підлітків з окупованої області вивозять під різними приводами до Росії та, зокрема, до Чечні, де їм промивають мізки.

Читайте
Донецька та Луганська області, а далі – Запоріжжя: в ЗСУ назвали наступні цілі росіян

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка