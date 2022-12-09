Декабрь, 09 в 13:38

Служба безопасности Украины вместе с полицией и добровольческими формированиями проводит контрразведывательные мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Как отметили в СБУ, обыски проводятся для предотвращения использования связанных с Россией религиозных общин как центров “русского мира” и обеспечения безопасности граждан от провокаций и терактов.

В помещениях УПЦ ищут диверсионно-разведывательные группы, иностранных граждан, оружие и тому подобное.

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СБУ проводит обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе / 3 фотографии

В частности, проводится осмотр территории и помещений, ищут запрещенные предметы. Проверяют присутствующих лиц на предмет причастности к незаконной деятельности или нанесения вреда Украине.

В СБУ отмечают, что служба придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает права каждого гражданина на свободу вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

В Службе безопасности Украины призвали представителей средств массовой информации и граждан использовать только официальную подтвержденную информацию и сохранять спокойствие.

Напомним, во время последних обысков на объектах епархии УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях нашли российские документы и пропавшего без вести. Также СМИ сообщали, что во время обысков в епархии УПЦ МП на Буковине СБУ обнаружила ноутбук с детской порнографией.

Кроме того, Служба безопасности сообщила ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (Московского патриархата) подозрение в антиукраинской деятельности. Архиепископ в соцсетях распространял сообщения с унижением национальной чести и достоинства украинцев.