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Факти / Україна

СБУ проводить обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Обшуки СБУ УПЦ МП Бориспіль
Фото: СБУ

Служба безпеки України разом з поліцією та добровольчими формуваннями проводить контррозвідувальні заходи на території об’єкта Свято-Покровського кафедрального собору у Борисполі Київської області.

Як зазначили в СБУ, обшуки проводяться задля унеможливлення використання пов’язаних з Росією релігійних громад як осередків “русского міра” й убезпечення громадян від провокацій та терактів.
У приміщеннях УПЦ шукають диверсійно-розвідувальні групи, іноземних громадян, зброю тощо.

Правоохоронці проводять законні обшуки за участі й представників церкви.

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СБУ Обшуки УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі у Борисполі
СБУ Обшуки УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі у Борисполі
СБУ Обшуки УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі у Борисполі
СБУ Обшуки УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі у Борисполі
СБУ проводить обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі / 3 фотографии

Зокрема, проводиться огляд території та приміщень, шукають заборонені предмети. Перевіряють присутніх осіб на предмет причетності до незаконної діяльності чи завдання шкоди Україні.

У СБУ наголошують, що служба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає права кожного громадянина на свободу віросповідання, як це визначено Конституцією України.

У Службі безпеки України закликали представників засобів масової інформації та громадян використовувати лише офіційно підтверджену інформацію і зберігати спокій.

Нагадаємо, під час останніх обшуків на об’єктах єпархії УПЦ МП в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях знайшли російські документи та зниклого безвісти. Також ЗМІ повідомляли, що під час обшуків у єпархії УПЦ МП на Буковині СБУ виявила ноутбук з дитячою порнографією.

Крім того, Служба безпеки повідомила ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (Московського патріархату) про підозру в антиукраїнській діяльності. Архієпископ у соцмережах поширював дописи з приниженням національної честі та гідності українців.

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Джерело: СБУ
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