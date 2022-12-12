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Факты / Україна

ПВО россиян в Мелитополе дырявая: Федоров об успешной работе ВСУ по базам оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Система ППО
Фото: Dreamstime

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что прошедшая неделя была “трагической” для россиян на временно оккупированной территории Запорожской области — уничтожено более 10 группировок, но наиболее результативными были именно выходные.

– В субботу только в Мелитополе и районе уничтожены минимум три группировки рашистов. Первое – это блокпост в Новобогдановке. Здесь больше нет российских солдат. Второе – вблизи Мелитополя, буквально в 1 км от города, почти полностью уничтожена радиолокационная станция, которая помогала врагу с ПВО и аэронавигацией. Сейчас она не функционирует, – рассказал он в эфире телемарафона.

А третьим местом Федоров назвал гостинично-ресторанный комплес, где проживали сотрудники ФСБ и осетинцы, блокпост которых расположен в 100 м, поэтому они часто здесь жили и питались.

– Какой из этого вывод? После того, как рашисты бежали из временно оккупированной Херсонщины, они придумали новую пропаганду: якобы территорию сухопутного коридора и именно Мелитополь никогда никто не сдаст, что он защищен надежной системой ПВО, и особенно нижняя часть города, где расположены несколько баз россиян. Так вот этот комплекс находится именно в нижней части. Мы видим, что их ПВО дырявая, а сотни рашистов почувствовали это на себе! – подчеркнул он.

Мэр Мелитополя сообщил, что в выходные силы сопротивления также удачно отработали по военным базам оккупантов в Пологах и поселке Майское Запорожской области.

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Иван Федоров вечером 10 декабря сообщил об ударах ВСУ по позициям оккупантов в Мелитополе. В частности, один из взрывов раздался на базе отдыха Привал охотника, где жили российские военные.

Известно о десятках погибших и сотнях раненых оккупантов, которых отвезли на лечение в Крым.

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