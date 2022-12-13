У хаті 3-5 градусів. У Бахмуті люди потерпають через постійні обстріли РФ та відсутність світла й води
У Бахмуті Донецької області через постійні обстріли Росії немає ані води, ані світла. Тут працюють волонтери, які допомагають тим, хто все ж таки залишається у місті через хворобу чи вік, а таких тут кілька тисяч.
– Дуже тяжке (життя у Бахмуті, – Ред.). Неможливо. Холодно. Немає ковдр, мерзнемо. У хаті 3-5 градусів. Оце стоїмо за буржуйками. Наче у кам’яному столітті, – каже місцева мешканка.
“У хаті 3-5 градусів. Стоїмо за буржуйками”. У Бахмуті нема світла і тепла. Мешканці в розпачі від постійних російських обстрілів. Їх підтримують волонтери. Ось що кажуть люди. pic.twitter.com/2fxQWgxJoM
— DW українською (@dw_ukrainian) December 13, 2022Зараз дивляться
Нагадаємо, що Донеччина, а особливо Бахмутський напрямок, залишається найгарячішою ділянкою фронту, адже росіяни не припиняють спроб атакувати.
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