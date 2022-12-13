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Факти / Україна

У хаті 3-5 градусів. У Бахмуті люди потерпають через постійні обстріли РФ та відсутність світла й води

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Getty Images

У Бахмуті Донецької області через постійні обстріли Росії немає ані води, ані світла. Тут працюють волонтери, які допомагають тим, хто все ж таки залишається у місті через хворобу чи вік, а таких тут кілька тисяч.

– Дуже тяжке (життя у Бахмуті, – Ред.). Неможливо. Холодно. Немає ковдр, мерзнемо.  У хаті 3-5 градусів. Оце стоїмо за буржуйками. Наче у кам’яному столітті, – каже місцева мешканка.

Нагадаємо, що Донеччина, а особливо Бахмутський напрямок, залишається найгарячішою ділянкою фронту, адже росіяни не припиняють спроб атакувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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