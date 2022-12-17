Грудень, 17 в 14:19

На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України викрили колаборанта, який активно допомагав російським військам під час окупації частини регіону.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зрадником виявився мешканець одного із селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади.

Після початку повномасштабної війни він добровільно обійняв посаду старости в двох населених пунктах області. Колаборант став посередником між окупаційними військами РФ та місцевими мешканцями.

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– Місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків угруповань рашистів, – зазначили в СБУ.

Постачав запчастини для техніки та їжу: на Миколаївщині СБУ затримала колаборанта / 2 фотографии

За даними слідства, колаборант особисто передавав окупантам транспортні запчастини для ремонту військової техніки та облаштування казарм.

Крім того, він займався постачанням продуктів харчування та питної води до пунктів тимчасової дислокації путінських солдатів.

Зрадник передавав на потреби військ РФ викрадене в українців майно.

Після деокупації територій Миколаївської області зловмисник хотів “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Однак СБУ його викрила та затримала.

Колаборанту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно на Донеччині СБУ затримала колаборанта, який знеструмив частину регіону, щоб спрямувати електрику на військові бази та склади РФ.