Декабрь, 17 в 19:48

Оккупационные силы России получили от Исламской Республики Иран новую партию беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые враг уже использовал для ударов по объектам Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Shahed она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов Shahed не использовались. Использовались все другие средства, все ракетное вооружение, — заявил он.

По его словам, пока нет данных о поставках из Ирана в Россию баллистических ракет, но разведка располагает информацией о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые Москва прилагает для начала передачи.

Сейчас смотрят

Ранее в Минобороны Британии прогнозировали, что Россия получила новую партию беспилотников из Ирана. В частности, британские разведчики предупреждали, что в ближайшие месяцы может возрасти поддержка России со стороны Ирана.

Кроме того, россияне 14 декабря атаковали украинскую столицу и область с помощью дронов-камикадзе, но ПВО Украины уничтожила все 13 беспилотников.