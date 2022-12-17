Грудень, 17 в 19:48

Окупаційні сили Росії отримали від Ісламської Республіки Іран нову партію безпілотників-камікадзе Shahed-136, які ворог вже використав для ударів по об’єктах України.

Про це в етері національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням Shahed вона явно менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів Shahed не використовувалися. Використовувалися всі інші засоби, все ракетне озброєння, – заявив він.

За його словами, наразі немає даних про постачання з Ірану до Росії балістичних ракет, але розвідка має інформацію про попередні домовленості між країнами та надзвичайні зусилля, які Москва докладає для початку передачі.

Зараз дивляться

Раніше в Міноборони Британії прогнозували, що Росія отримала нову партію безпілотників з Ірану. Зокрема, британські розвідники попереджали, що у найближчі місяці може зрости підтримка Росії з боку Ірану.

Крім того, росіяни 14 грудня атакували українську столицю та область за допомогою дронів-камікадзе, але ППО України знищила усі 13 безпілотників.