Декабрь, 19 в 11:15

Президент США Джо Байден в ближайшее время не собирается совершать визит в Украину, в основном из-за угроз безопасности.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечено, что на прошлой неделе Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.

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Издание также добавляет, что в столицах обеих стран растет озабоченность по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.

— Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о большом наступлении в ближайшие недели, возможно даже на Киев, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников в интервью The Guardian заявил, что РФ может начать новое большое наступление уже в начале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил уверенность, что российские оккупационные войска попытаются снова напасть на Киев.

В то же время бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что вряд ли Россия сможет мобилизовать необходимые ресурсы для нового наступления в начале следующего года.