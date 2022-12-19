Декабрь, 19 в 12:55

У России хватит собственных ракет еще максимум на четыре массированных удара по Украине, после чего запасы агрессора иссякнут.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию Украинская правда.

– Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить, — отметил он.

По словам Данилова, РФ уже “довольно давно” пересекла критический предел запаса ракет. В то же время у врага остается “более или менее достаточно” ракет к зенитно-ракетным системам С-300, которые оккупанты используют при обстрелах украинских городов.

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Секретарь СНБО уточнил, что вызовом для Украины являются возможные поставки агрессору иранских ракет.

– Россияне не владеют большим количеством ракет. Но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках. И это для нас вызов, – подчеркнул Данилов.

По его словам, украинские власти делают все возможное, чтобы воспрепятствовать поставкам ракет из Ирана в РФ. Однако гарантировать, что этого не произойдет, нельзя, поскольку Иран с 1979 года “живет в собственной парадигме”.

Данилов добавил, что если РФ уже просит ракеты у Ирана, значит она не имеет внутренних возможностей их производить в достаточном количестве.

– Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале войны, и то, что они производят – это несопоставимые вещи, — сообщил секретарь СНБО.

Что касается иранских дронов-камикадзе Shahed (Шахед), то их у российских оккупантов еще достаточно, однако Вооруженные силы Украины уже научились с ними бороться, “если нет каких-то форс-мажоров”. Данилов напомнил, что недавно ВСУ сбили 100% этих дронов.

– Но, в любом случае, проблема остается, потому что даже если один человек погиб от этих Шахедов, для нас это трагедия, — объяснил он.

Как известно, последняя массированная ракетная атака РФ на Украину произошла 16 декабря. Тогда агрессор выпустил 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре, 61 из них сбили украинские военные.

Известно, что оккупанты накапливают ракеты, а затем выпускают их за один раз, чтобы истощить силы и системы противовоздушной обороны Украины.