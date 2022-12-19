Грудень, 19 в 12:55

У Росії вистачить власних ракет ще максимум на чотири масовані удари по Україні, після чого запаси агресора вичерпаються.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Українська правда.

– Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити, – зазначив він.

За словами Данілова, РФ уже “доволі давно” перетнула критичну межу запасу ракет. Водночас у ворога залишається “більш-менш достатньо” ракет до зенітно-ракетних систем С-300, які окупанти використовують під час обстрілів українських міст.

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Секретар РНБО уточнив, що викликом для України є можливі поставки агресору іранських ракет.

– Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Але є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про поставки. І це для нас виклик, – наголосив Данілов.

За його словами, українська влада робить все можливе, щоб перешкодити поставкам ракет з Ірану до РФ. Проте гарантувати, що цього не станеться, не можна, оскільки Іран з 1979 року “живе у власній парадигмі”.

Данілов додав, що якщо РФ уже просить ракети в Ірану, значить вона не має внутрішніх можливостей їх виробляти в достатній кількості.

– Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють – це неспівставні речі, – повідомив секретар РНБО.

Що стосується іранських дронів-камікадзе Shahed (Шахед), то їх у російських окупантів ще достатньо, проте Збройні сили України вже навчилися з ними боротися, “якщо немає якихось форс-мажорів”. Данілов нагадав, що нещодавно ЗСУ збили 100% цих дронів.

– Але, в будь-якому випадку, проблема залишається, тому що навіть якщо одна людина загинула від цих Шахедів, для нас це трагедія, – пояснив він.

Як відомо, остання масована ракетна атака РФ на Україну відбулася 16 грудня. Тоді агресор випустив 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі, 61 з них збили українські військові.

Відомо, що окупанти накопичують ракети, а потім випускають їх за один раз, щоб виснажити сили та системи протиповітряної оборони України.