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Россия перекидывает технику и военных на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Россия перекидывает технику и военных на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной — СМИ
Фото: Depositphotos

Россия начала перекидывать технику и мобилизованных оккупантов на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщили в мониторинговой группе Беларускі Гаюн.

— На протяжении сегодняшнего дня фиксируют перевозку танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны на Юг — ближе к границе с Украиной, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Резников заявил, что риск нападения со стороны Беларуси этой зимой существует. Хотя не в интересах руководства государства привлекать своих военнослужащих и терять их военный потенциал.

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Впрочем, Украина всерьез оценивает все риски и готова к любому развитию событий.

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