Декабрь, 21 в 19:45

Российские военнослужащие жалуются на отсутствие современной военной техники и отказников среди мобилизованных россиян.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Оккупант жалуется, что у них нет новой военной техники, по типу танков Т-90, которую Россия рекламирует среди своих граждан.

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Собеседница россиянина рассказывает, что командование стягивает все на Херсонское направление.

Кроме того, женщина спрашивает российского военнослужащего, правда ли, что ВСУ отбили часть дороги Сватово-Кременная, на что оккупант отвечает утвердительно.

Оккупанта также спрашивают, почему на его позициях отсутствуют российские мобилизованные.

— У нас много очень 500-тых (отказников, — Ред.), очень много… Это которые, бл*дь, автомат бросил и сказал “пошли все нах*й, я не буду дальше служить” и съе*ался, вот, кто такой 500-тый, — объясняет он в ответ.

В предыдущих перехватах ГУР оккупанты жаловались, что продолжают страдать от своего же руководства, не получая ни поддержки, ни нормального обеспечения.

Источник: ГУР