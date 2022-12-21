Автомат бросил и сбежал: оккупант жалуется на большое количество отказников — перехват ГУР
Российские военнослужащие жалуются на отсутствие современной военной техники и отказников среди мобилизованных россиян.
Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).
Оккупант жалуется, что у них нет новой военной техники, по типу танков Т-90, которую Россия рекламирует среди своих граждан.
Собеседница россиянина рассказывает, что командование стягивает все на Херсонское направление.
Кроме того, женщина спрашивает российского военнослужащего, правда ли, что ВСУ отбили часть дороги Сватово-Кременная, на что оккупант отвечает утвердительно.
Оккупанта также спрашивают, почему на его позициях отсутствуют российские мобилизованные.
— У нас много очень 500-тых (отказников, — Ред.), очень много… Это которые, бл*дь, автомат бросил и сказал “пошли все нах*й, я не буду дальше служить” и съе*ался, вот, кто такой 500-тый, — объясняет он в ответ.
В предыдущих перехватах ГУР оккупанты жаловались, что продолжают страдать от своего же руководства, не получая ни поддержки, ни нормального обеспечения.
Источник: ГУР