Грудень, 21 в 19:45

Російські військовослужбовці скаржаться на відсутність сучасної військової техніки та відмовників серед мобілізованих росіян.

Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).

Окупант скаржиться, що у них немає нової військової техніки, на кшталт танків Т-90, яку Росія рекламує серед своїх громадян.

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Співрозмовниця росіянина розповідає, що командування стягує все на Херсонський напрямок.

Крім того, жінка запитує російського військовослужбовця, чи правда, що ЗСУ відбили частину дороги Сватове-Кременна, на що окупант відповідає ствердно.

Окупанта також запитують, чому на його позиціях відсутні російські мобілізовані.

– У нас багато дуже 500-тих (відмовників, – Ред.), дуже багато… Це які, бл*дь, автомат кинув і сказав “пішли всі нах*й, я не буду далі служити” і з’ї*ався, ось, хто такий 500-тий, – пояснює він у відповідь.

У попередніх перехопленнях ГУР окупанти скаржилися, що продовжують страждати від свого ж керівництва, не отримуючи ні підтримки, ні нормального забезпечення.

Джерело: ГУР