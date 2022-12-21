Автомат кинув і втік: окупант жаліється на велику кількість відмовників – перехоплення ГУР
Російські військовослужбовці скаржаться на відсутність сучасної військової техніки та відмовників серед мобілізованих росіян.
Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).
Окупант скаржиться, що у них немає нової військової техніки, на кшталт танків Т-90, яку Росія рекламує серед своїх громадян.
Співрозмовниця росіянина розповідає, що командування стягує все на Херсонський напрямок.
Крім того, жінка запитує російського військовослужбовця, чи правда, що ЗСУ відбили частину дороги Сватове-Кременна, на що окупант відповідає ствердно.
Окупанта також запитують, чому на його позиціях відсутні російські мобілізовані.
– У нас багато дуже 500-тих (відмовників, – Ред.), дуже багато… Це які, бл*дь, автомат кинув і сказав “пішли всі нах*й, я не буду далі служити” і з’ї*ався, ось, хто такий 500-тий, – пояснює він у відповідь.
У попередніх перехопленнях ГУР окупанти скаржилися, що продовжують страждати від свого ж керівництва, не отримуючи ні підтримки, ні нормального забезпечення.
Джерело: ГУР